На дорогах Татарстана в 2023 году пострадали 213 диких животных

news_top_970_100
Республика
12 декабря 2024  12:15

В этом году на территории Татарстана произошло 213 инцидентов с наездами на диких животных, что соответствует показателям предыдущего года. Об этом сообщили в Госкомитете Республики Татарстан по биоресурсам.

Согласно данным ведомства, с начала года и до конца декабря зафиксированы случаи травмирования 154 лосей, 52 косуль, 3 маралов, 2 медведей и 2 пятнистых оленей. В России установлены штрафные санкции за наезды на диких животных: водители рискуют получить штраф в размере 80 тысяч рублей за сбитого лося, 60 тысяч рублей за медведя, 12 тысяч рублей за барсука, 1 тысячу рублей за зайца и 200 рублей за лису или волка.12:15

news_right_column_240_400
Новости
Где и когда в Казани откроют новогодние елки
Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года
Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе
Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани
Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа
В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей
Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря
Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе