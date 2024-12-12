На дорогах Татарстана в 2023 году пострадали 213 диких животных

В этом году на территории Татарстана произошло 213 инцидентов с наездами на диких животных, что соответствует показателям предыдущего года. Об этом сообщили в Госкомитете Республики Татарстан по биоресурсам.



Согласно данным ведомства, с начала года и до конца декабря зафиксированы случаи травмирования 154 лосей, 52 косуль, 3 маралов, 2 медведей и 2 пятнистых оленей. В России установлены штрафные санкции за наезды на диких животных: водители рискуют получить штраф в размере 80 тысяч рублей за сбитого лося, 60 тысяч рублей за медведя, 12 тысяч рублей за барсука, 1 тысячу рублей за зайца и 200 рублей за лису или волка.12:15