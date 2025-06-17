На Казанскую телебашню будет проецироваться изображение Вечного огня 22 июня

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Город
17 июня 2025  18:27

22 июня, в День памяти и скорби, телебашни по всей стране, включая Казанскую, включат тематическую подсветку в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть (РТРС), каждая башня представит уникальную световую композицию. В Казани на гранях телебашни будет проецироваться изображение Вечного огня — символа вечной памяти о погибших героях.

Особые световые решения подготовлены и для других городов:

  • Останкинская башня окрасится в красный цвет с трансляцией мемориального ролика
  • Симферопольская башня визуализирует начало войны с эффектами падающих бомб
  • Новосибирская телебашня покажет летящих журавлей как символ павших солдат

В Брянске, Воронеже, Нижнем Новгороде и других городах на башнях будут чередоваться патриотические символы: Знамя Победы, георгиевская лента, монумент "Родина-мать" и памятные надписи.

"Эта акция — наш общий долг памяти перед теми, кто отдал жизни за свободу Родины", — подчеркнули в РТРС.

Световые инсталляции будут работать в течение всего памятного дня, напоминая о трагических событиях ВОВ и великом подвиге советского народа.

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