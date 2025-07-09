На Кремлёвской набережной Казани пройдёт бесплатная танцевальная тренировка по зумбе

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Республика
9 июля 2025  17:22
Автор:
Владислав Косолапкин

10 июля в 19:30 на Кремлёвской набережной, рядом с инфоцентром «Точка выбора», состоится открытый фитнес-урок в стиле Zumba. Проведёт его руководитель студии «Gut Fit» Ирина Гутник вместе с командой «Неугомонные девчата».  
Zumba — это энергичные танцевальные тренировки под зажигательные латиноамериканские ритмы. Никакой специальной подготовки не нужно — заниматься могут все, независимо от возраста и уровня физической подготовки. 
Для участия понадобится удобная одежда, обувь и бутылка воды.  
Мероприятие организовано инфоцентром «Точка выбора», который всё лето проводит на набережной бесплатные события для горожан.  
Тренировка пройдёт на Кремлёвской набережной, рядом с футбольными полями экстрим-парка «Урам». Начало в 19:30. Приходите танцевать и заряжаться энергией!

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