На Кремлёвской набережной Казани пройдёт бесплатная танцевальная тренировка по зумбе

10 июля в 19:30 на Кремлёвской набережной, рядом с инфоцентром «Точка выбора», состоится открытый фитнес-урок в стиле Zumba. Проведёт его руководитель студии «Gut Fit» Ирина Гутник вместе с командой «Неугомонные девчата».

Zumba — это энергичные танцевальные тренировки под зажигательные латиноамериканские ритмы. Никакой специальной подготовки не нужно — заниматься могут все, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Для участия понадобится удобная одежда, обувь и бутылка воды.

Мероприятие организовано инфоцентром «Точка выбора», который всё лето проводит на набережной бесплатные события для горожан.

Тренировка пройдёт на Кремлёвской набережной, рядом с футбольными полями экстрим-парка «Урам». Начало в 19:30. Приходите танцевать и заряжаться энергией!