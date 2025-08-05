На маршруте Казань — Ижевск добавили вагоны в пригородных поездах

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Республика
5 августа 2025  10:34

Пассажиров пригородных поездов, следующих по направлению Казань — Ижевск, ждут изменения. Как сообщили в Министерстве транспорта Татарстана, состав вечернего поезда № 6926/6936 увеличен до семи вагонов. Нововведение действует ежедневно, кроме среды.

Аналогичные изменения коснулись и утреннего рейса № 6933/6923 из Ижевска в Казань, который теперь также курсирует в семивагонном составе (кроме четверга).

Увеличение вместимости составов позволит сделать поездки более комфортными для пассажиров, особенно в часы пик. В ведомстве отметили, что решение принято с учетом пассажиропотока и направлено на улучшение качества обслуживания.

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