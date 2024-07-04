На остановках в Казани появились объявления об измениях в движении транспорта

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Город
4 июля 2024  17:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Комитет по транспорту Казани сообщает о предстоящих изменениях в схемах движения некоторых автобусных маршрутов, которые вступят в силу с 8 июля. Об этом комитет написал в своем телеграм-канале.

 

Фото: Комитет по транспорту Казани

Перевозчики уже приступили к подготовительной работе. На автобусных остановках размещают новые схемы движения, информация также дублируется в салонах транспорта. Изготовлены новые маршрутные указатели с перечнем остановок согласно измененным схемам. Кроме того, ведется работа по перезаписи автоинформаторов, объявляющих остановки.

Комитет по транспорту рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с изменениями, чтобы избежать неудобств при планировании своих поездок.

Ранее мы писали, что два автобуса в Казани сняли с рейсов, ещё 10 изменили маршруты.

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