На остановках в Казани появились объявления об измениях в движении транспорта

Комитет по транспорту Казани сообщает о предстоящих изменениях в схемах движения некоторых автобусных маршрутов, которые вступят в силу с 8 июля. Об этом комитет написал в своем телеграм-канале.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Перевозчики уже приступили к подготовительной работе. На автобусных остановках размещают новые схемы движения, информация также дублируется в салонах транспорта. Изготовлены новые маршрутные указатели с перечнем остановок согласно измененным схемам. Кроме того, ведется работа по перезаписи автоинформаторов, объявляющих остановки.

Комитет по транспорту рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с изменениями, чтобы избежать неудобств при планировании своих поездок.

Ранее мы писали, что два автобуса в Казани сняли с рейсов, ещё 10 изменили маршруты.