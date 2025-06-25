На острове-граде Свияжск открылась выставка «Свияжский ковчег»

Ретроэкспозиция посвящена домашним животным, жившим в особой островной среде в последние десятилетия прошлого века.

Располагается выставка «Свияжский ковчег»: животный мир острова в фотографиях» в художественной галерее острова. На ней представлены работы таких известных фотографов-художников, как Юрий Фролов, Фарит Губаев и Евгений Канаев. Их творческий путь неразрывно связан со Свияжском.

Экспозиция приглашает взглянуть на жизнь острова в последние десятилетия XX века. В каждом кадре запечатлены не всегда заметные, но важные обитатели Свияжска - домашние животные. Здесь показан период географической изоляции Свияжска, которая создавала здесь особые условия: домашние животные свободно перемещались по ограниченной территории, формируя удивительный симбиоз с архитектурно-природным и социальным ландшафтом. Изображения передают ощущение ушедшей эпохи. Например, в работах мастеров можно увидеть лошадей, перевозивших пациентов психиатрической больницы, коров на площади, коз на склонах холма, дремлющих на перилах котов, собак рядом с людьми.

Эти фотографии демонстрируют, как островное местоположение формировало особые отношения между человеком и животными, где каждый становился полноправным участником повседневной жизни. Выставка будет работать до 10 сентября.