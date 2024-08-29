На парковке у КГЭУ сократят количество машиномест

Плоскостная парковка на улице Мулланура Вахитова в Казани претерпит изменения: она переходит из формата платной автостоянки в улично-дорожную сеть. Соответствующее решение принято исполкомом города, сообщает мэрия.

В связи с этим на парковке уберут шлагбаум, установят дорожные знаки и информационные щиты. Количество машиномест сократится до 114, что связано с новым зонированием пространства.

Ранее мы писали, что в честь празднования Дня города Казани, с 30 августа по 1 сентября, парковка на муниципальных парковках будет бесплатной. Информацию подтвердили в мэрии.