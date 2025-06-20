На пост директора Казанского зооботсада претендуют 230 кандидатов

Казань стала центром притяжения для специалистов в области зоологии и ботаники – на вакансию директора местного зооботанического сада поступило 230 заявок. Прием документов завершился 18 июня после десятидневного конкурсного отбора, организованного городской администрацией.

180 анкет поступило через портал hh.ru, еще 50 – через официальный сайт мэрии kzn.ru. Большинство соискателей (85,5%) представляют Казань, однако география конкурсантов впечатляет – среди претендентов есть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, а также граждане Казахстана и Беларуси.

Гендерный состав участников показал значительный перевес в сторону мужчин – их 170 человек против 60 женщин. Теперь всем кандидатам предстоит пройти многоэтапный отбор, включающий оценку профессиональных компетенций и разработку стратегии развития зоопарка.

Ключевым испытанием станет презентация авторских проектов перед экспертной комиссией, которую возглавит мэр Казани Ильсур Метшин. Лучшая концепция определит нового руководителя. Окончательные результаты конкурса станут известны после завершения всех оценочных процедур.