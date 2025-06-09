На предприятии в Казани ликвидировали крупный пожар с растворителем

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Город
9 июня 2025  12:20

В Казани пожарные оперативно справились с возгоранием растворителя на территории промышленного предприятия в поселке Юдино. По данным МЧС России, инцидент произошел утром 9 июня на улице Революционная, где загорелись пластиковые емкости с горючей жидкостью.

К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены значительные силы: 60 сотрудников экстренных служб и 24 единицы спецтехники. Пожарным потребовалось менее часа, чтобы полностью ликвидировать открытое горение на площади 500 квадратных метров.

Как сообщили в ведомстве, благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты, включая железнодорожные цистерны. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Очевидцы отмечали, что столб дыма от пожара был виден в соседних районах города. Сейчас специалисты Государственного пожарного надзора выясняют причины возгорания. В администрации Кировского и Московского районов уточнили, что инцидент произошел на территории склада лакокрасочных материалов.

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