На проект реконструкции развязки на пересечении Оренбургского тракта и пр. Победы выделят 8,7 млн

Проектирование реконструкции развязки на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы обойдется бюджету Татарстана в сумму более 8,7 млн рублей, согласно тендеру на сайте госзакупок.

Протяженность участка под реконструкцию – около 800 метров. Дорога шириной в 5,5 метра будет однополосной.

Проект реконструкции должен быть готов до окончания первого полугодия следующего года.

Ранее «КВ» сообщали, что из бюджета РТ выделят 6,5 млн рублей на проектирование дороги к новому микрорайону в Набережных Челнах. Работы по проекту должны быть завершены до 30 мая 2023 года.