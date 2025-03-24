На проспекте Амирхана в Казани произошел на автостоянке: погиб человек

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Город
24 марта 2025  13:05

На автостоянке битых автомобилей, расположенно йна проспекте Амирхана, произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по РТ. Поврежденными оказались 3 грузовика и 20 легковых автомобилей. Общая площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили тело погибшего мужчины в кабине сгоревшей «ГАЗели». Представители следственных органов не исключают криминальную подоплеку случившегося, в том числе поджог.

В данный момент выясняются точные обстоятельства выясняютс происшествия.

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