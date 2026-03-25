На расселение аварийного жилья в РТ дополнительно выделили 1,4 млрд рублей

Правительство республики увеличило финансирование адресной программы переселения граждан из ветхого жилого фонда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Общая сумма дополнительных средств составила почти 1,4 млрд рублей.

Программа продлена на 2027 год с добавлением нового этапа. Этап 2026 года необходимо завершить до 31 декабря 2027-го, а текущий этап (2025-й) — до конца 2026 года. Общий объем финансирования программы превысил 1,7 млрд рублей.

В рамках адресной программы планируется расселить 388 жилых помещений в 18 многоквартирных домах, где проживает 919 человек. На этапы 2024–2025 годов приходится 72 помещения (200 жителей), остальные 316 помещений (719 человек) предстоит расселить в рамках нового этапа.

Мероприятия охватят Альметьевский, Высокогорский, Лениногорский районы, а также Казань. Реализация программы способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».