На размещение участников игр БРИКС потратят 8 млн рублей

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Россия/Мир
5 июня 2024  09:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Деревня Универсиады выделит 8,1 млн рублей Казанскому федеральному университету за проживание участников игр БРИКС. Международный сортивный турнир состоится 12-23 июня в столице Татарстана.

Студенты КФУ опасаются, что их могут выселить из Деревни Универсиады в разгар сессии. Но в пресс-службе образовательного учреждения заявили, что такого распоряжения не поступало. Обучение и сессия продолжатся в обычном режиме и завершатся по графику. В КФУ также уточнили, что очное обучение в новом учебном году начнется 1 ноября.

Кроме этого, стоит отметить, что благодаря проведению спортивного турнира, здания и инвентарь в общежитии будут обновлены. В пиковые дни студенческий городок будет принимать 2,5 тысячи человек. Всего же на играх БРИКС ожидается прибытие 5 тысяч иностранных делегатов. Вчера стало известно расписание Игр БРИКС в Казани. 

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