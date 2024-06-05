На размещение участников игр БРИКС потратят 8 млн рублей

Деревня Универсиады выделит 8,1 млн рублей Казанскому федеральному университету за проживание участников игр БРИКС. Международный сортивный турнир состоится 12-23 июня в столице Татарстана.

Студенты КФУ опасаются, что их могут выселить из Деревни Универсиады в разгар сессии. Но в пресс-службе образовательного учреждения заявили, что такого распоряжения не поступало. Обучение и сессия продолжатся в обычном режиме и завершатся по графику. В КФУ также уточнили, что очное обучение в новом учебном году начнется 1 ноября.

Кроме этого, стоит отметить, что благодаря проведению спортивного турнира, здания и инвентарь в общежитии будут обновлены. В пиковые дни студенческий городок будет принимать 2,5 тысячи человек. Всего же на играх БРИКС ожидается прибытие 5 тысяч иностранных делегатов. Вчера стало известно расписание Игр БРИКС в Казани.