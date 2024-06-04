Опубликовано расписание Игр БРИКС в Казани

С 12 по 23 июня в Казани пройдут Игры БРИКС. В столицу Татарстана приедут около 5 тысяч спортсменов из почти 100 стран. На мероприятии будут представлены 27 видов спорта, включая бокс, греблю, дзюдо, легкую атлетику и акробатический рок-н-ролл.

Игры станут важным спортивным событием этого лета и пройдут в преддверии саммита БРИКС в октябре. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что проведение Игр на высоком уровне демонстрирует международное сотрудничество и важность спорта для России.

Программа и билеты

Соревнования пройдут на 16 объектах Казани, включая Центральный стадион и Дворец водных видов спорта. Будут разыграны 387 комплектов медалей. Ранее мы писали, что 23 апреля официально открылась продажа билетов на некоторые из дисциплин. Их цена варьируется от 100 до 300 рублей, отметили в Минспорта РТ. Льготные билеты доступны для определенных категорий граждан.

Открытие и талисман

Открытие Игр пройдет 12 июня в День России в Деревне Универсиады, а закрытие состоится 23 июня на Сабантуй. Талисманом Игр стал леопард Бриксик, а гимном — песня «Чемпион 1» группы Filatov & Karas с участием Льва Лещенко.