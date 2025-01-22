На семи территориях Татарстана ввели туристический налог

С начала 2025 года в семи районах Татарстана введён туристический налог. Нововведение затронуло Казань, Азнакаевский, Зеленодольский, Чистопольский, Менделеевский, Спасский и Верхнеуслонский районы. На итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по туризму представители власти рассказали, как будут распределяться собранные средства, сообщает ГТРК Татарстан.

«Коллеги, мы успешно провели Саммит. Поздравляю вас с тем, что сфера гостеприимства выдержала этот серьёзный вызов», — отметил Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Казань продолжает развиваться как туристический центр. В городе появляются новые отели — от роскошных люксов до комфортабельных стандартных номеров. Разнообразие ресторанов, современная инфраструктура и регулярные международные форумы привлекают всё больше гостей. По предварительным данным, в 2024 году столицу Татарстана посетили свыше 4 миллионов туристов.

«Учитывая огромный туристический потенциал республики, мы ставим перед собой амбициозную цель — привлечь 10 миллионов туристов к 2035 году», — заявил Сергей Иванов.

Однако достичь таких показателей будет непросто. На коллегии обсудили ключевые проблемы отрасли и наметили пути их решения. Загрузка гостиниц в Татарстане на 25% выше, чем в среднем по России. При этом средняя стоимость трёхдневного тура в Казань, включая проживание, питание и транспорт, составляет 40–50 тысяч рублей на человека. За такие деньги туристы ожидают увидеть комфортабельный и благоустроенный город.

Для улучшения туристической инфраструктуры с января 2025 года в семи районах республики введён налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях.

«Собранные средства будут направлены на повышение качества туристического продукта и привлекательности Татарстана», — пояснил Мидхат Шагиахметов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр экономики.

Особое внимание уделяется развитию экотуризма. Всё больше гостей и жителей республики выбирают отдых на природе. По поручению руководства Татарстана в 2025 году учёные провели экологические исследования Голубых озёр. На основе полученных данных будут усовершенствованы туристические маршруты.

В регионе активно строятся глэмпинги, экоотели и современные базы отдыха. Одним из ключевых проектов является «Волжская тропа», которую за всё время посетили более 25 тысяч человек. Также перспективным направлением признан научно-популярный туризм.

«Количество действующих маршрутов недостаточно. Это важный показатель научно-технологического развития региона», — отметил Рифкат Минниханов, президент Академии наук Республики Татарстан.

Татарстан делает ставку на туризм как на ключевой сектор экономики. Регион богат историческими и культурными достопримечательностями, здесь регулярно проходят фестивали, концерты и праздники. Но главное сокровище республики — её природа. Это делает Татарстан универсальным направлением, где каждый найдёт отдых по душе.