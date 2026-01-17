На Тэцевской в Казани ночью горела фура: водитель получил ожоги

17 января 2026  11:45

В Казани на улице Тэцевской ночью произошел пожар в грузовом автомобиле. Возгорание зафиксировали у дома № 233 — огонь охватил кабину фуры марки Mercedes, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану 

К моменту прибытия пожарных открытое горение распространилось на площади около пяти квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

В результате происшествия пострадал 54-летний водитель грузовика. Мужчина получил ожоги рук второй степени и был доставлен в Республиканскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи. Причины возгорания устанавливаются, на месте работали экстренные службы.

