На трассе М7 в Казани легковой автомобиль на смерть сбил бабушку

Сегодня на трассе М7 в Казани легковой автомобиль Deawoo, за рулем которого находился 44-летней мужчина, насмерть сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по столице РТ.

В ведомстве отметили, что пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. В настоящее время на месте работают автоинспекторы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в ДТП на трассе М-7 с участием «Камаза» погиб водитель иномарки, который выехал на «встречку». Пассажирка легковушки получила травмы.