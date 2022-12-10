 На трассе М7 в Казани легковой автомобиль на смерть сбил бабушку
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На трассе М7 в Казани легковой автомобиль на смерть сбил бабушку

Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Город
10 декабря 2022  16:36
Автор:
Карина Кострулева

Сегодня на трассе М7 в Казани легковой автомобиль Deawoo, за рулем которого находился 44-летней мужчина, насмерть сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по столице РТ.

В ведомстве отметили, что пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. В настоящее время на месте работают автоинспекторы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в ДТП на трассе М-7 с участием «Камаза» погиб водитель иномарки, который выехал на «встречку». Пассажирка легковушки получила травмы.

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