На улице Козина в Казани достроили 18-этажный медицинский комплекс

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Город
22 мая 2024  17:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана на улице Козина достроили 18-этажный медицинский комплекс. Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии требованиям. Объект расположен по адресу: Ново-Савиновский район, улица Козина, дом 3.

Площадь нового многофункционального комплекса превышает 64 тысячи квадратных метров, к этому прибавляется ещё 11,5 тысяч квадратных метров многоуровневого паркинга, построенного рядом.

В здании есть взрослая и детская поликлиники, которые смогут за одну смену принимать до 900 человек. Больница рассчитана на 305 пациентов, находящихся на лечении в комплексе. Также предусмотрены зоны отдыха в скверах, ресторан и гостиница для сопровождающих.

Строительство было начато в 2018 году.

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