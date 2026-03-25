На видеонаблюдение за ЕГЭ в Татарстане направят более 44 млн рублей

В республике определен объем финансирования на обеспечение видеоконтроля во время проведения единого государственного экзамена. Соответствующий тендер разместил Республиканский центр мониторинга качества образования на портале госзакупок. Сумма контракта составила 44,6 млн рублей.

Подрядчику предстоит организовать видеосъемку и трансляцию в пунктах проведения экзаменов, помещениях для обработки бланков, а также на дому — для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Запись необходимо передавать в региональный центр обработки данных, оттуда — в федеральную систему, а также обеспечить хранение материалов.

Согласно техническому заданию, оборудование должно включать камеры с функцией «день/ночь», микрофоны и устойчивый канал связи. Видеонаблюдение охватит все этапы экзаменационной кампании, включая работу с экзаменационными материалами.