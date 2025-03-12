На выгрузке автокраном погиб татарстанец

Инцидент произошел вечером 11 марта близ села Кульшарипово Альметьевского района. На место событий прибыли сотрудники Альметьевской городской прокуратуры, включая ее руководителя Ильдара Исмагилова.

По предварительному заключению специалистов, рабочий 1975 года рождения погиб во время разгрузки труб автокраном. Одна из этих труб и упала на мужчину, он скончался от полученных травм.

К выяснению обстоятельств случившегося подключилась Госинспекция труда в РТ, о чем сообщила замруководителя ведомства Алсу Хамитова. Прокуратура также проверит соблюдение норм безопасности труда.