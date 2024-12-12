На выходных в Татарстане ожидается существенное понижение температуры

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается значительное снижение температуры, сообщает Гидрометцентр РТ. В ночь с 13 декабря в республике прогнозируется ухудшение погодных условий с метелями, снегом, мокрым снегом и гололедом, а также сильным ветром с порывами до 15 м/с. На дорожных покрытиях возможны гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха в ночь на 13 декабря будет колебаться от −8 до −3 градусов, а в дневные часы составит от −6 до −1. В субботу циклон, который влияет на климат, продолжит двигаться на северо-восток, что приведет к небольшой метели и снегопадам. Температура застынет на уровне от −13 до −8 градусов ночью, и при ясном небе возможны заморозки до −17. Днем столбики термометров покажут от −11 до −6 градусов.

С ночи на 15 декабря синоптики ожидают прояснение и дальнейшее падение температурного фона до −18…−13 градусов, а в отдельных местностях до −22. Также местами пройдет небольшой снег. В течение дня к западу Republic придет атмосферный фронт, который принесет новые снегопады; температура колеблется от −14 до −9.

По предварительным прогнозам, новая неделя начнется с влияния ложбины циклона. В понедельник, 16 декабря, ожидается снег и мокрый снег. Ночью температура будет в пределах от −14 до −9 градусов, а на следующий день — от −10 до −5. Днем стоит ожидать от −7 до −2 градусов.