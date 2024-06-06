На закупку материалов для контактной сети «Метроэлектротранс» направит 43 млн рублей

МУП «Метроэлектротранс» Казани направит 42,8 млн рублей на закупку материалов для контактной сети. На портале госзакупок опубликовано 23 соответствующих тендера. Согласно документации, в список закупаемых материалов входят, в том числе, трамвайные и троллейбусные подвесы. Все поставляемые товары должны быть новыми и изготовлены не ранее 2021 года.

Прием заявок на участие в тендерах завершается 17 июня, а победителей аукционов определят уже 19 июня. Поставщики должны будут доставить материалы контактной сети в течение десяти дней после получения заявки.



МУП «Метроэлектротранс» продолжает инвестировать в модернизацию своей инфраструктуры. Ранее мы писали, что предприятие обновляет трамвайные пути в Казани. За 2 недели они уже восстановили контактные сети более, чем в 15 объектах Казани.

Также смотрите, как выглядел первый ретро-трамвай в Казани. Исторические справки сообщают о том, что по улицам первый электрический трамвай проехал в ноябре 1899 года. «Метроэлектротранс» поделился фотографией.