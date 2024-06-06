На закупку материалов для контактной сети «Метроэлектротранс» направит 43 млн рублей

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Город
6 июня 2024  09:05
Автор:
Эндже Гарафиева

МУП «Метроэлектротранс» Казани направит 42,8 млн рублей на закупку материалов для контактной сети. На портале госзакупок опубликовано 23 соответствующих тендера. Согласно документации, в список закупаемых материалов входят, в том числе, трамвайные и троллейбусные подвесы. Все поставляемые товары должны быть новыми и изготовлены не ранее 2021 года.

Прием заявок на участие в тендерах завершается 17 июня, а победителей аукционов определят уже 19 июня. Поставщики должны будут доставить материалы контактной сети в течение десяти дней после получения заявки.

МУП «Метроэлектротранс» продолжает инвестировать в модернизацию своей инфраструктуры. Ранее мы писали, что предприятие обновляет трамвайные пути в Казани. За 2 недели они уже восстановили контактные сети более, чем в 15 объектах Казани. 

Также смотрите, как выглядел первый ретро-трамвай в Казани. Исторические справки сообщают о том, что по улицам первый электрический трамвай проехал в ноябре 1899 года. «Метроэлектротранс» поделился фотографией.

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