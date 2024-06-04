«Метроэлектротранс»: за 2 недели восстановили контактные сети в более 15 объектах Казани

МУП «Метроэлектротранс» провело работы на контактных сетях общественного транспорта.

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Сотрудники службы ежедневно проводят работу по восстановлению вышедших из строя кабельных линий питания и контактной сети, добавили в предприятии.

Так, на улице Фучика для строительства второй ветки метро проложили больше 700 метров нового контактного провода троллейбуса на объездных дорогах. Здесь же перепустили движение троллейбусов, а после – демонтировали весь материал с основной дороги: кронштейны, тросы и провод.

На улице Кулахметова сместили контактную сеть на 5 пролетах, а на улице Фрунзе на 6 участках смонтировали поперечные тросы, перенесли нагрузку на новые опоры.

В течение последних двух недель провели вытяжку контактного провода по трамваю и троллейбусу на улицах Ямашева, Чистопольская, Татарстан, Девятаева, Фрунзе, Краснококшайская, Вахитова, Большая Крыловка, Павлюхина, Оренбургский тракт, Танковая, Мавлютова, Короленко.

Ранее в пресс-службе сообщали, что на данный момент капитального ремонта требуют 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий, а также необходима реконструкция 4-х тяговых подстанций. Для капитального ремонта инфраструктуры наземного электрического транспорта требуется финансирование в размере более 5 млрд рублей.