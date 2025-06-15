Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за подпольный оружейный цех

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в организации незаконного производства огнестрельного оружия и боеприпасов. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан, 36-летний житель Набережных Челнов в течение нескольких лет занимался изготовлением смертоносного арсенала в домашних условиях.

По данным следствия, в 2019 году мужчина через интернет освоил технологию переделки гражданского оружия в боевое. В своей мастерской он модернизировал два единицы оружия — пистолет и пистолет-пулемет, изначально имевшие охолощенный статус. Кроме того, подпольный оружейник организовал полный цикл производства боеприпасов, изготовив более 800 патронов различного калибра.

Оперативникам понадобилось несколько месяцев для сбора доказательной базы. В марте 2025 года в ходе совместной операции сотрудников СКР и ФСБ была проведена задержание подозреваемого с поличным. При обыске изъято готовое к использованию оружие, станки для производства боеприпасов и значительный запас компонентов для их изготовления.

Экспертиза подтвердила, что все изъятые образцы представляют реальную опасность и способны наносить смертельные ранения. Следствие установило, что обвиняемый не только производил, но и испытывал оружие в безлюдных местах в окрестностях города.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Набережночелнинский городской суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).