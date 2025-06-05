Нацпроект по производительности труда принес РТ 1,6 млрд рублей добавленной стоимости

Участие 316 предприятий Татарстана в национальном проекте «Производительность труда» позволило добиться значимых экономических результатов. Как сообщил руководитель Регионального центра компетенций Шамиль Байрамов, совокупный эффект от реализации проекта составил 1,6 млрд рублей роста добавленной стоимости продукции.

С 2019 года в республике ведется системная работа по оптимизации производственных процессов. Более 5,5 тысяч сотрудников предприятий прошли обучение современным методам повышения эффективности. Компании, присоединившиеся к программе с 2020 года, в среднем увеличили производительность труда на 50%.

Ярким примером успешной реализации проекта стала казанская обувная компания «Барс». После внедрения инструментов бережливого производства предприятие увеличило выпуск продукции на 12%, сократило производственные издержки и получило дополнительный экономический эффект в 5 млн рублей.

«Наша задача – выявлять узкие места в производстве и помогать предприятиям внедрять эффективные решения», – отметил Байрамов. В рамках проекта компании получают комплексную поддержку, включая диагностику процессов, обучение персонала и помощь в реализации изменений.

Реализация нацпроекта курируется Министерством промышленности и торговли Татарстана. Полученные результаты положительно влияют на экономику региона, способствуя росту налоговых поступлений и повышению конкурентоспособности местных производителей.