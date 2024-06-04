Над Казанью заметили новый Ми-8

Над Казанью заметили новый вертолет Ми-8МТВ-1, один из пяти, поставленных Казанским вертолетным заводом и Государственной транспортной лизинговой компанией.

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Новые вертолеты оборудованы салоном на 23 пассажирских места, подготовлены для установки медицинских модулей и дополнительных топливных баков. Также на них предусмотрена возможность установки внешней подвески для перевозки грузов массой до 4 тонн.

Эти аппараты, известные своей надежностью и универсальностью, получили обновленное светотехническое оборудование на основе светодиодов, которые улучшают видимость при взлете и посадке в условиях плохой погоды.

До 2026 года Казанский вертолетный завод поставит в разные регионы России еще 70 новых вертолетов Ми-8МТВ-1, что составляет практически годовой объем выпуска продукции завода. Это свидетельствует о серьезных планах по обновлению вертолетного парка России и обеспечивает стабильную загрузку предприятия.