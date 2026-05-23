Над Татарстаном ночью сбили беспилотник

Над территорией республики уничтожен вражеский БПЛА. Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь системами ПВО сбито 348 украинских дронов. Количество уничтоженных над Татарстаном аппаратов в ведомстве не уточнили.

Режим «Беспилотная опасность» в республике был введен в 3:45 мск и продолжает действовать. При этом казанский аэропорт уже открыт для приема и выпуска воздушных судов. Помимо Татарстана, дроны минувшей ночью сбивали над Белгородской, Брянской, Московской, Тульской и другими областями, а также над Азовским и Черным морями.