УНИКС переиграл «Зенит» в пятом матче и сократил отставание в серии

23 мая 2026  01:37

22 мая в Казани состоялся пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Уступив первую половину встречи (42:43), во второй казанцы прибавили и разгромили гостей — 83:66. Таким образом, счет в серии стал 2:3 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал вернувшийся после травмы Джален Рейнольдс — 21 очко. Маркус Бингэм добавил 19 очков. У «Зенита» лучшим был Георгий Жданов (17 очков). Матч запомнился агрессивной борьбой — в начале второй четверти между Михаилом Кулагиным и Ксавьером Муном чуть не произошла потасовка.

Шестая игра серии пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге. Для выхода в финал казанцам необходимо выиграть оба оставшихся матча.

