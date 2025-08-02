Надир Закиров назначен заместителем министра промышленности и торговли РТ

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Республика
2 августа 2025  11:51

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении Надира Закирова на должность заместителя министра промышленности и торговли республики. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

В новой должности Закиров будет курировать вопросы развития потребительского рынка, а также отвечать за безопасность и антитеррористическую защищенность подведомственных структур.

Надир Закиров — уроженец деревни Новый Кишит Арского района. Его карьера началась с работы инспектора по делам несовершеннолетних в Приволжском районе Казани. До назначения в Минпромторг он возглавлял Управление МВД по Казани, а ранее занимал руководящие должности в ОМВД Лениногорского района и Управлении МВД Набережных Челнов.

Закиров награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка» и «За доблестный труд».

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Надир Закиров назначен заместителем министра промышленности и торговли РТ
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