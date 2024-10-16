Надя, Алиса или Эш? Казанцы выбирают имя для детеныша дикобраза

Казанцам по традиции предложили выбрать имя для игольчатого питомца местного зооботсада.

Фото: © Казанский зооботсад

Сотрудники долго спорили о том, какое имя лучше подойдет смелой малышке, но не смогли прийти к единому мнению. В итоге на выбор предложены несколько вариантов: Алиса, Надя, Августина, Круэлла, Эш и Рони.

Голосование уже открыто и пройдет до 18:00 сегодня. Затем сотрудники зооботсада огласят выбор горожан.

Напомним, что у пары дикобразов Одри и Феди из казанского зооботсада 27 сентября родилась малышка дикобраз. Это уже третий детеныш в их семье. На днях волонтеры посетили семейство дикобразов и были приятно удивлены заботливым поведением мамы, которая охраняла своих детенышей.