Надя, Алиса или Эш? Казанцы выбирают имя для детеныша дикобраза

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Город
16 октября 2024  15:00

Казанцам по традиции предложили выбрать имя для игольчатого питомца местного зооботсада.

 Фото: © Казанский зооботсад

Сотрудники долго спорили о том, какое имя лучше подойдет смелой малышке, но не смогли прийти к единому мнению. В итоге на выбор предложены несколько вариантов: Алиса, Надя, Августина, Круэлла, Эш и Рони.

Голосование уже открыто и пройдет до 18:00 сегодня. Затем сотрудники зооботсада огласят выбор горожан. 

Напомним, что у пары дикобразов Одри и Феди из казанского зооботсада 27 сентября родилась малышка дикобраз. Это уже третий детеныш в их семье. На днях волонтеры посетили семейство дикобразов и были приятно удивлены заботливым поведением мамы, которая охраняла своих детенышей.

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