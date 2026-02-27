Налоговая служба разъяснила новые правила внесения кодов ОКВЭД

27 февраля 2026  10:40

С 2026 года в России изменился порядок отражения кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Как пояснили в УФНС по Татарстану, теперь в реестрах будут фиксироваться два типа кодов.

Первый — заявительные коды, которые предприниматель по-прежнему выбирает самостоятельно при регистрации. Второй — отчётные коды, рассчитываемые Росстатом на основе статотчётности. В них будет указана процентная доля по каждому виду деятельности.

Эти данные Росстат будет передавать в налоговую службу ежегодно до 10 апреля.

В открытой выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП процентные доли отображаться не будут — сторонние пользователи увидят только сами коды. Получить их можно через сервисы ФНС «Прозрачный бизнес» или «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

Узнать полные данные с указанием долей предприниматели смогут только по своему бизнесу — через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

