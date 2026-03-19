В Татарстане стартовали школьные этапы «Зарницы 2.0»

19 марта 2026  17:16
Елизавета Черкина

С начала марта в Татарстане стартовали школьные этапы всероссийской игры «Зарница 2.0». Ее участники не только пробуют себя в военных специальностях, но и учатся оказывать первую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского отделения организации «Движение первых», сообщает ИА «Татар-информ».

Врач-терапевт и наставник «Движения первых» Анна Мерлакова объяснила, что умение оказывать первую помощь помогает не паниковать в сложных ситуациях и может спасти чью-то жизнь.

- Это база, которая учит сохранять спокойствие в любых условиях. Когда ты понимаешь, что делать, страха становится гораздо меньше. А чем меньше паники, тем больше шансов уберечь себя и тех, кто рядом. Опыт, который дети получают на «Зарнице 2.0», как раз и дает им такие важные жизненные навыки, – отметила Анна Мерлакова.
Среди участников – семиклассница Гульназ Калимуллина из Ямашурминской школы. Интерес к медицине ей привила старшая сестра, которая ходит на занятия по первой помощи в организацию «Ценим Жизнь». Гульназ играет в «Зарнице 2.0» роль медика с самого первого сезона проекта. Именно эта игра заинтересовала ее тактической медициной. В новом сезоне ее отряд победил на школьном этапе и сейчас готовится к муниципальному.

