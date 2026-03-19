В Авиастроительном районе Казани официально утвердили названия для десяти новых улиц

19 марта 2026  17:36

В столице Татарстана продолжается развитие жилых массивов. Исполком города подписал постановление о присвоении наименований десяти вновь сформированным улицам в Авиастроительном районе.

Согласно документу, новые объекты улично-дорожной сети получат названия, которые уже в ближайшее время внесут в городской реестр. Перечень включает такие наименования, как Антоновка, Изобильная, Плодородная, Медуница и Морозовка. Также на карте района появятся Шоколадница и несколько названий на русском языке, отражающих природные и сельскохозяйственные мотивы.

После официального включения в реестр на новых строениях, расположенных вдоль этих улиц, будут установлены соответствующие адресные таблички.

