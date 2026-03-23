Налоговая задолженность в Татарстане превысила 12,9 млрд рублей

news_top_970_100
Республика
23 марта 2026  18:11

По состоянию на 1 марта 2026 года суммарная задолженность жителей и организаций республики по налогам достигла 12 879,1 млн рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщила замминистра финансов РТ Алла Анфимова.

Наибольший прирост зафиксирован по налогу на прибыль — плюс 504,5 млн рублей (рост на 11%). Задолженность по НДФЛ увеличилась на 324,9 млн (+10%), а по упрощенной системе налогообложения — на 206,3 млн (+41%). Рекордный скачок показала патентная система: долги выросли на 65% (+27,5 млн рублей). Единый сельхозналог прибавил 73% (+1,5 млн).

Существенно выросла и задолженность по акцизам — на 250,5 млн рублей.

Рост долгов отмечен в 15 муниципальных районах, а также в Казани и Набережных Челнах. На совещании также обсуждались вопросы сокращения задолженности по арендным платежам с участием представителей налоговой службы, судебных приставов и Минземимущества РТ.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане завели уголовное дело после гибели рабочего на производстве
Татвоенкомат: навыки управления беспилотниками пригодятся бойцам и после службы
Педагог из казанского лицея №121 завоевал титул учителя года РТ
Собственника земельных участков в Татарстане оштрафовали за неустраненные сорняки
Татарстан станет ответственным за смену «Код служения» на форуме «иВолга 2026»
В Казани стартует акция по сбору старых шин «Катись на переработку»
В РТ число зон возможного затопления и подтопления выросло вдвое - до 52