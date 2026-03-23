Налоговая задолженность в Татарстане превысила 12,9 млрд рублей

По состоянию на 1 марта 2026 года суммарная задолженность жителей и организаций республики по налогам достигла 12 879,1 млн рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщила замминистра финансов РТ Алла Анфимова.

Наибольший прирост зафиксирован по налогу на прибыль — плюс 504,5 млн рублей (рост на 11%). Задолженность по НДФЛ увеличилась на 324,9 млн (+10%), а по упрощенной системе налогообложения — на 206,3 млн (+41%). Рекордный скачок показала патентная система: долги выросли на 65% (+27,5 млн рублей). Единый сельхозналог прибавил 73% (+1,5 млн).

Существенно выросла и задолженность по акцизам — на 250,5 млн рублей.

Рост долгов отмечен в 15 муниципальных районах, а также в Казани и Набережных Челнах. На совещании также обсуждались вопросы сокращения задолженности по арендным платежам с участием представителей налоговой службы, судебных приставов и Минземимущества РТ.