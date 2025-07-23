Налоговые поступления Татарстана выросли на 14%

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Республика
23 июля 2025  09:46

В первом полугодии 2025 года республика собрала 800 млрд рублей налоговых платежей, что на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на заседании в Доме правительства.

Консолидированный бюджет региона пополнился 280 млрд рублей, демонстрируя рост на 11%. «Такие результаты позволяют полностью выполнить бюджетные обязательства», — отметил Сафиуллин. По его словам, устойчивость экономики и эффективное налоговое администрирование обеспечили темпы роста выше среднероссийских.

Несмотря на общий позитивный тренд, зафиксировано снижение по ключевым сырьевым налогам. Поступления НДПИ сократились на 19% (до 309,8 млрд рублей), а налог на дополнительный доход — на 13,8% (до 82,7 млрд рублей). «Эти показатели напрямую зависят от нефтяных цен и курса доллара», — пояснил глава налоговой службы.

Снижение на 2 млрд рублей отмечено и по налогу на прибыль, что связано с увеличением убытков компаний, высокой ключевой ставкой ЦБ и отрицательными курсовыми разницами. В то же время НДФЛ показал рекордный рост на 22%, достигнув 90 млрд рублей благодаря повышению зарплат, созданию новых рабочих мест и совершенствованию налогового контроля.

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