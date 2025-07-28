Нападающий Касра Тахери проведёт сезон в аренде

«Рубин» объявил о переходе 18-летнего нападающего Касры Тахери в иранский «Пайкан», соглашение рассчитано на один сезон. Форвард присоединился к казанцам в феврале 2024 года, перейдя из системы «Сепахана» за 35 тысяч евро. С того момента легионер успел провести шесть матчей в РПЛ и Кубке России, но не отличился результативными действиями.

«Пайкан» вернулся в элитный дивизион чемпионата Ирана по итогам сезона 2024/25. Наивысшим достижением команды остаётся пятое место в сезоне 2002/03 и полуфинал кубка 2001/02.