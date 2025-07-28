Нападающий Касра Тахери проведёт сезон в аренде

news_top_970_100
Спорт
28 июля 2025  07:34
Автор:
Игорь Вагнер

«Рубин» объявил о переходе 18-летнего нападающего Касры Тахери в иранский «Пайкан», соглашение рассчитано на один сезон. Форвард присоединился к казанцам в феврале 2024 года, перейдя из системы «Сепахана» за 35 тысяч евро. С того момента легионер успел провести шесть матчей в РПЛ и Кубке России, но не отличился результативными действиями.

«Пайкан» вернулся в элитный дивизион чемпионата Ирана по итогам сезона 2024/25. Наивысшим достижением команды остаётся пятое место в сезоне 2002/03 и полуфинал кубка 2001/02.

news_right_column_240_400
Новости
Экстрим-тур по Татарстану: 12 городов ждут мастер-классы от команды УРАМ
Исторический особняк в Казани выставлен на продажу за 350 млн рублей
Татарстанцев ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября
Нападающий Касра Тахери проведёт сезон в аренде
«Рубин» впервые за четыре года не проиграл дома «Зениту»
«Нефтехимик» обыграл «Челны» в первом контрольном матче предсезонки
Экс-голкипер «Рубина» Юрий Дюпин продолжит карьеру в «Сочи»
Кто получит субсидии-льготы на оплату ЖКУ?