Нападающий Кирилл Крутов расторгнул контракт с «Ак Барсом»

«Ак Барс» объявил об уходе 24-летнего нападающего Кирилла Крутова, форвард расторгнул контракт с клубом по собственной инициативе – его соглашение действовало до 2026 года. В сезоне 2024/25 Крутов успел провести за основную команду 11 игр и набрать 3 (1+2) очка. Львиную долю чемпионата форвард провёл в фарм-клубе «барсов», «Нефтянике». В 41 матче нападающий набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности «+4».

Крутов перешёл в систему «Ак Барса» в 2017-м году. Большую часть карьеры он выступал за «Ирбис» и «Барс», став с казанской молодёжкой бронзовым призёром чемпионата МХЛ. В 2024-м году Крутов в составе «Нефтяника» выиграл Кубок Петрова.