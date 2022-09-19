Нападающий «Волгаря» вышел на матч против «Рубина» спустя несколько часов после смерти мамы

Футболист «Волгарь» Дмитрий Лесников узнал о смерти мамы в день матча против казанского ФК «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе астраханской команды.

«В день матча в Казани нападающий нашего клуба Дмитрий Лесников узнал, что сердце его мамы остановилось. Он принял решение принять участие в игре. Мы приносим соболезнования Дмитрию в связи с этой невосполнимой утратой», - подчеркнули представители «Волгаря».

Напомним, матч «Рубин» против «Волгаря» завершился со счетом 3:2 в пользу казанского клуба. Репортаж с матча можно прочитать в этом материале «КВ».