Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет

Утром 22 марта телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале сообщил о кончине народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», написал телеведущий в своем канале.

Лариса Голубкина — советская и российская актриса театра и кино, известная своими ролями в классических советских фильмах. Она родилась 9 марта 1940 года в Москве.

Известна по фильмам: «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Зелёный огонёк», «Небесные ласточки».

Она была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР в 1977 году, в 1991 получила звание Народной артистки России.