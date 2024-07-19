«Народный контроль» рассказал на что чаще всего жалуются татарстанцы

Жители республики направили в ГИС РТ «Народный контроль» около 54 тысяч обращений с начала года. В результате принятых мер 40 тысяч вопросов решены.

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин и Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

В среднем каждое обращение рассматривается 10 дней, в этом году мотивированный отказ поступил только по 2 тысячам заявок. Чаще всего жалобы татарстанцев связаны с дорогами, городской инфраструктурой, работой транспорта и здравоохранения, ЖКХ, вывозом мусора.

Особую роль в структуре жалоб занимают обращения татарстанцев, связанные с работой городского общественного транспорта. Жители республики сообщают о несоблюдении графика движения, нехватке автобусов в утренние и вечерние часы пик. В «Народный контроль» поступают заявки об увеличении количества автобусов. Казанцы жалуются и на изменения маршрутов общественного транспорта, поступают просьбы вернуть ранее существующие маршруты или ввести новые.

Обращения в «Народный контроль» неизменно отражают вопросы, которые волнуют население в наибольшей мере. На сегодняшний день это меры поддержки участников СВО, а также их семей. На данный момент в государственной информационной системе «Народный контроль» существуют 12 специальных категорий, включающих такие вопросы, как выплаты пособий, получение медицинской и психологической помощи. От участников СВО и их семей в РТ поступило уже 1,1 тысячи обращений.

В республике активно идет процесс цифровизации государственных и муниципальных услуг. Более половины из них уже были признаны удобными и клиентоориентированными. Илья Начвин подчеркнул, что суммарный срок получения 140 услуг сократился на 1150 дней.

Для удобства граждан разрабатывается дополнительный инструмент - мини-приложения в социальной сети «ВКонтакте». На сегодняшний день с их помощью жители республики уже получают уведомления от Госавтоинспекции и оплачивают штрафы. Совсем скоро таким образом можно будет подавать показания счетчиков и записываться к врачу.