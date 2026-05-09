Названы дата и место прощания с Ренатом Тимерзяновым

Церемония прощания с Ренатом Тимерзяновым, занимавшим пост помощника премьер-министра Татарстана, пройдет в воскресенье, 10 мая, в 09:00. Место проведения – культурный центр МВД республики (ДК Менжинского), расположенный по адресу: улица Карла Маркса, 26.

Ренат Закиевич Тимерзянов ушел из жизни 8 мая на 72-м году. Он родился 5 января 1955 года в деревне Татарские Карамалы Сармановского района Республики Татарстан. Службу в органах внутренних дел начал в 1978 году. В разные годы занимал ключевые посты: возглавлял криминальную милицию, был первым заместителем министра внутренних дел Татарстана, руководил Главным управлением МВД России по Алтайскому краю, а также работал главным федеральным инспектором по Республике Татарстан.