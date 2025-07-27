«Нефтехимик» обыграл «Челны» в первом контрольном матче предсезонки

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Спорт
27 июля 2025  18:11
Автор:
Эдгар Витковский

«Нефтехимик» провёл первый контрольный матч предсезонки – на своём льду нижнекамцы встретились с ХК «Челны» из ВХЛ. Клуб КХЛ одержал уверенную победу со счётом 3:0: во втором периоде Тимур Хайруллин реализовал большинство, а Севастьян Соколов отличился в равных составах. В концовке третьего периода шайбу в пустые ворота забросил Матвей Надворный.

Примечательно, что «Челны» незначительно превзошли соперника по броскам в створ (29:33), отборам (7:9) и силовым приёмам (13:16). 14 августа «Нефтехимик» проведёт следующий контрольный матч против «Ак Барса» в Казани.

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