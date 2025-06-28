«Нефтехимик» подписал племянника Дмитрия Квартальнова

Нападающий Данила Квартальнов продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. 27-летний новичок заключил с татарстанским клубом однолетний контракт.

Последний сезон Данила Квартальнов начинал в составе «Юнисона», но покинул команду в октябре 2024 года. Затем он заключил однолетний контракт с петербургским «Динамо», в составе которого набрал 27 (11+16) очков в 62-х встречах.

Форвард имеет опыт игры в КХЛ: за восемь сезонов он отыграл 196 матчей и набрал 33 (9+24) очка при показателе полезности «-19».