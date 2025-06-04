«Нефтехимик» сообщил о назначении нового главного тренера Игоря Гришина

Нижнекамский хоккейный клуб в своем телеграм-канале сообщил о подписании контакта с новым главным тренером Игорем Гришином.

Фото: hcnh.ru

59-летний специалист в этом сезоне дошел с командой «Динамо Санкт-Петербург» до полуфинала ВХЛ. А с «Химиком» выигрывал Кубок Петрова. Кроме того, он некоторое время тренировал в КХЛ «Спартак», после отставки Бориса Миронова.

Генеральный директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов, отметил, что Гришин умеет ставить командам атакующий хоккей и надеется, что ему удастся вывести команду на новый уровень.

Напомним, «Нефтехимик» в этом сезоне остался без плей-офф, закончив регулярный чемпионат на 9-м месте Восточной конференции. После сезона клуб расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым по соглашению сторон.