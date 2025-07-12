«Нефтяник» представил тренерский штаб

Артём Анисимов продолжит работать с командой

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Спорт
12 июля 2025  13:58
Автор:
Эдгар Витковский

Пресс-служба «Нефтяника» представила тренерский штаб команды на сезон 2025/26 – в нём произошло три перестановки. Пост главного тренера сохранил за собой Артём Анисимов, который привёл команду к победе в Кубке Петрова в 2024-м году. Его ассистентом назначен Дмитрий Обухов – специалист в минувшем сезоне работал с командой «Ак Барс» U16. Тренером защитников назначен ещё один воспитанник «Ак Барса» – 30-летний Дамир Мусин, работавший в сезоне 2024/25 с командой «Ак Барс» ЮХЛ. Обязанности тренера вратаря возложены на Алексея Конюшева, а тренером по ОФП останется Дмитрий Альмяшев.
 

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