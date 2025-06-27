«Нефтяник» усилился двумя нападающими

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Спорт
27 июня 2025  13:31
Автор:
Эдгар Витковский

«Нефтяник» объявил о подписании двух нападающих: состав альметьевского клуба пополнили 31-летний Данил Файзуллин и 26-летний Илья Авраменко. Оба игрока заключили контракты на один сезон.

Файзуллин за карьеру провёл 359 матчей в КХЛ и набрал 110 (45+65) очков при показателе полезности «-9».

Последний сезон форвард выступал за «Челны», отыграл 54 встречи, в которых набрал 26 (12+24) очков.
Авраменко большую часть карьеры провёл в ВХЛ. За 437 матчей он набрал 255 (108+147) очков при показателе полезности «+29». В КХЛ он отыграл девять встреч в составе «Металлурга», но не отличился результативными действиями.

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