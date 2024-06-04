Неналоговые доходы Татарстана превысили 350 млн рублей

За первые пять месяцев 2024 года в бюджет Татарстана поступили 353,3 миллиона рублей неналоговых доходов. По данным Минзельимущества РТ, эти доходы включают аренду имущества, которая принесла 128,04 миллиона рублей, и аренду земли — 56,14 миллиона.

Дополнительные источники доходов включают доход от сервитута в размере 19,93 миллиона рублей, реализацию имущества — 84,41 миллиона и продажу земельных участков — 1,53 миллиона. Также поступления от доверительного управления составили 57,45 миллиона рублей, дивиденды — 5,36 миллиона, и часть чистой прибыли государственных предприятий — 0,5 миллиона рублей.