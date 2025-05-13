Никита Медведев повторил вратарский рекорд по голевым передачам за сезон

Экс-голкипер «Рубина» Никита Медведев, выступающий в составе клуба «Пари Нижний Новгород», отличился результативной передачей в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2). Для голкипера ассист стал вторым в сезоне, ранее он сделал голевую передачу в матче 14-го тура против «Ахмата» (2:0).

Вратарю удалось повторить рекорд, установленный Романом Герусом в сезоне-2006. Тогда голкипер «Луча-Энергии» также дважды ассистировал партнёрам: в 4-м туре против ФК «Москва» (1:2) и 9-м туре против «Томи» (1:2).

Отметим, что за карьеру в РПЛ лидерами по голевым передачам остаются Герус и Игорь Акинфеев – они трижды участвовали в голевых комбинациях.