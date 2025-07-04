Никита Янович продолжит карьеру в «Тюмени»

За казанцами останется право приоритетного выкупа.

Голкипер «Рубина» Никита Янович перешёл в «Тюмень» на правах свободного агента. 22-летний вратарь заключил с клубом Второй лиги контракт на один сезон, а казанцы сохранили за собой право приоритетного выкупа игрока.

Воспитанник академии «Рубина» успел провести за основную команду лишь пять матчей: четыре игры в Кубке России и встречу в Первой лиге с «Родиной», где отстоял «на ноль». Большую часть карьеры Янович ездил по арендам, успев сыграть за ставропольское «Динамо», «Рязань» и «Нефтехимик». В Первой лиге на счету голкипера 26 игр, 28 пропущенных мячей и 8 матчей «на ноль».

