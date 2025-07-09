Николай Глухов покинул «Нефтяник»

Защитник Николай Глухов покинул состав «Нефтяника» – стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба. Глухов присоединился к альметьевцам по ходу сезона 2023/24, начало чемпионата он провёл в «Ладе». За два сезона защитник отыграл 128 матчей и набрал 58 (15+43) очков, став в 2024-м обладателем Кубка Петрова.

После победы в финальной серии «Нефтяник» заключил с Глуховым двухлетний контракт, который в итоге был расторгнут досрочно. Суммарно на счету защитника 401 игра в ВХЛ и 156 (48+108) набранных очков.

